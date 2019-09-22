В Нижней Туре водитель сбил девушку и скрылся

В Нижней Туре на улице Береговой неустановленный пока водитель сбил 16-летнюю девушку и скрылся.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГИБДД, девушка шла по левому краю проезжей части дороги, навстречу машинам. В результате ДТП она получила травмы, находится на амбулаторном лечении. Водитель с места происшествия скрылся.

Госавтоинспекция просит возможных очевидцев обратиться в ГИБДД по телефону ОГИБДД Нижней Туры: 8 (34342)2-56-23, 102(02) или по адресу: г.Нижняя Тура, ул.Береговая, д.21, кабинет №5, а также по телефону дежурной части Управления ГИБДД по Свердловской области (343) 2697700. Конфиденциальность гарантируется.

Нижняя Тура, служба информации

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