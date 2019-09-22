Полицейские Первоуральска объявили охоту на мигрантов

С 23 по 27 сентября в Первоуральске пройдет третий этап оперативно – профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД, цель операции – выявление и пресечение легализации незаконных трудовых мигрантов.

Полиция проверит объекты общепита, рынки, торговые комплексы, стройки, автомастерские и другие места, где работают иностранцы. Также полиция проверит общежития и другие места возможного пребывания незаконных мигрантов. Полицейские обращаются к жителям города с просьбой сообщать о местах пребывания иностранных граждан по телефонам дежурной части полиции: 8(3439) 64-82-21, 8 (3439) 27-04-02 или 02.

Первоуральск, служба информации

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