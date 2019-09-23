Из Екатеринбурга запустят еще один рейс в Казань

Из екатеринбургского аэропорта Кольцово запускают новые рейсы в Казань.

Начиная с 27 октября, авиакомпания «Якутия» будет совершать полеты в столицу Татарстана. Пассажиров будут перевозить на Boeing 737-700 вместимостью 148 человек. «Вылет из Екатеринбурга запланирован на 15:05 местного времени. Время в пути составит 1 час 20 минут», – сообщили в пресс-службе Кольцово.

Там также напомнили, что улететь в Казань можно и сейчас – ежедневно, кроме субботы, рейсы на самолете Bombardier CRJ-200 вместимостью 50 пассажиров выполняет авиакомпания «РусЛайн».

Екатеринбург, Елена Сычева

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