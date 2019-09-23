В Екатеринбурге сразятся лучшие шахматисты мира за право сыграть против Магнуса Карлсена

Екатеринбург весной 2020 года примет турнир претендентов на участие в матче на первенство мира. Победитель получит право сыграть матч за мировую шахматную корону с действующим чемпионом мира, норвежцем Магнусом Карлсеном.

Как сообщили в Свердловской федерации шахмат, турнир пройдет в марте и апреле следующего года. Участниками станут восемь шахматистов. Среди них: проигравший Карлсену матч на первенство мира американец Фабиано Каруана, финалисты Кубка мира, победитель Grand Swiss, два лучших в серии Grand Prix, лучший по среднему рейтингу за период с февраля 2019 по январь 2020 и один номинант от организаторов – шахматист должен входить в десятку лучших по среднему рейтингу либо занять место по одному из отборочных соревнований.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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