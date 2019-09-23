Начались продажи билетов на матч сборной России в Екатеринбурге

В Екатеринбурге 11 октября пройдет отборочный матч молодежного чемпионата Европы – 2021 по футболу, в котором сборная России сыграет против команды Польши. Игра начнется в 19:00 на стадионе «Екатеринбург Арена».

Билеты уже можно приобрести в городских кассах, их стоимость варьируется от 100 до 700 рублей.

Как сообщает пресс-служба РФС, матч российской сборной по традиции будет сопровождаться имиджевой кампанией «Наши парни в городе». Болельщиков ждет насыщенная развлекательная программа, на стадионе перед матчем пройдут выступления артистов, матчи с послами РФС, планируются также автограф-сессии со звездами футбола.

Молодежная сборная России под руководством Михаила Галактионова одержала победу в стартовом домашнем матче отбора над сборной Сербии и настроена взять три очка в Екатеринбурге.

Отметим, что российская молодежка уже выступала в уральской столице – в 2012 году на тогда еще Центральном стадионе сборная также сыграла матч с Польшей и победила 4:1.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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