В Екатеринбурге до ноября закрывается улица Советских Женщин

В Екатеринбурге с 24 сентября по 2 ноября закрывается движение по улице Советских Женщин. На этом участке запланированы работы по строительству ливневой канализации, подрядчиком выступает строительная компания «ДКС», сообщили в пресс-службе мэрии.

После установки ливневки строители должны будут восстановить нарушенное благоустройство улицы за свой счет. Контроль за соблюдением сроков восстановления возложен на земельный комитет администрации города.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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