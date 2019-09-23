Синоптики рассказали, какой будет зима на Урале (КАРТЫ)

Синоптики Росгидрометцентра дали долгосрочный прогноз на начавшийся отопительный сезон – с октября 2019 по март 2020 года включительно. Метеорологи утверждают, что зима будет нормальной.

Так, согласно долгосрочному прогнозу метеобюро, октябрь на Урале будет немного теплее обычного. Согласно истории метеонаблюдений, среднемесячная температура для Екатеринбурга составляет +5 градусов днем и 0…-2 градуса по ночам.

Ноябрь тоже будет относительно теплым. Климатическая норма для этого месяца в Екатеринбурге составляет -2…-3 градуса днем и -7…-8 градусов ночью. Если верить долгосрочному прогнозу Гидрометцентра, будет немного теплее нормы.

Начало зимы – декабрь – тоже не принесет неприятных сюрпризов. Климатическая норма для последнего месяца в году составляет -8 градусов днем и -15 градусов ночью. Температура воздуха будет примерно такой, как и всегда.

Начало нового, 2020 года, будет также нормальным. Никаких погодных аномалий и резких холодов не ожидается. Норма для января, напомним, составляет -11 градусов днем и -18 градусов ночью.

Февраль, который считается в народе самым холодным месяцем в году, также будет нормативным. Температура воздуха днем будет составлять -7…-8 градусов днем, по ночам – до -16.

Наконец, в первый весенний месяц ожидается потепление – на всей территории УрФО в марте температура воздуха будет выше нормы, дневной показатель которой составляет 0 градусов, ночной – около -8…-9 градусов.

Напомним, вероятность долгосрочного прогноза на отопительный период от Гидрометцентра России составляет 58-81%. Ранее в свердловском минЖКХ говорили о том, что готовятся к холодной зиме.

Екатеринбург, Елена Сычева

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