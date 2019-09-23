Машину геев, сорвавшуюся со скалы на Ревуне, растащили на запчасти (ФОТО)

На пороге Ревун в Каменском районе на прошлой неделе произошел инцидент, который широко обсуждали в соцсетях: с обрыва в несколько десятков метров рухнул автомобиль Hyundai Tucson с двумя мужчинами внутри. Одного из них госпитализировали с различными травмами, другой от помощи врачей отказался.

Сама же машина осталась на месте, и к выходным от нее остался только остов. Как сообщили «Новому Дню» туристы, которые отдыхали в выходные на Ревуне, с машины сняли колеса и двери, выставили все стекла, судя по всему, утащили аккумулятор, достали сиденья. Будет ли кто-то заниматься эвакуацией того, что осталось от внедорожника, неизвестно. Чтобы поднять его, необходимо или распилить машину по частям, или пригнать к месту автокран. И то, и другое довольно затратно.

Напомним, ранее об инциденте писало каменское издание «Время пресс», которое, со ссылкой на очевидца, рассказало, что в машине находились двое гомосексуалистов. «Машина и так ненадежно стояла на склоне, но находившиеся внутри люди дополнительно раскачивали ее. В какой-то момент автомобиль стремительно покатился вниз и упал с высоты несколько десятков метров, переворачиваясь на ходу», – сообщало издание, уточняя, что после инцидента с заднего сидения внедорожника выбрались двое обнаженных мужчин.

Екатеринбург, Елена Сычева

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