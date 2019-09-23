Полиция задержала пьяных екатеринбуржцев, напавших на пожилого водителя (ФОТО)

В Екатеринбурге в ночь на воскресенье два пьяных екатеринбуржца напали на 67-летнего водителя Hyundai Solaris, который подвез их до ночного клуба в «Антее», и попытались забрать у него деньги.

К счастью, пенсионер успел выбежать из машины и позвать на помощь охранников торгового центра. ЧОПовцы обезвредили хулиганов и передали их полиции. Теперь правоохранители проверяют молодых людей на причастность к аналогичным преступлениям.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Екатеринбурге, задержанными оказались безработные местные жители 1987 и 1995 годов рождения, старший ранее был судим за грабеж. У одного из них был изъят нож.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору». Максимальное наказание по данной статье составляет лишение свободы на срок 10 лет. До суда подозреваемые будут находиться под стражей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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