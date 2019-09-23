Сегодня началась астрономическая осень

Сегодня, 23 сентября, день осеннего солнцестояния – ночь становится равна дню, а после день начинает убывать. Так продлится вплоть до 22 декабря, зимнего солнцестояния, когда продолжительность светового дня, напротив, станет расти.

На Руси с 23 сентября было связано множество примет и обрядов. Например, по рябине судили о предстоящей осени и зиме. Так, если ягод много, то считалось, что это предвестник дождливой осени и суровой зимы.

Также считалось добрым знаком устроить щедрый стол ко дню осеннего равноденствия. В это время в завершающую стадию входил сбор урожая, так что проблем с изобилием не возникало.

Современные астрологи говорят, что день нужно провести в гармонии с собой, с позитивными мыслями и хорошим настроем. Они рекомендуют сделать сегодня уборку, избавиться от хлама, чтобы дать дорогу переменам к лучшему. Злиться, ссориться, впадать в уныние, напротив, в этот день не советуют

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 23.09.19

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