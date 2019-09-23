В Екатеринбурге закрылся детский сад из-за холодов

В микрорайоне Заречном временно закрылся детский сад № 248. В здании до сих пор нет отопления, несмотря на резкое похолодание на улице.

Температура в групповых и спальных комнатах опустилась ниже нормы, поэтому заведующая решила приостановить работу детсада с 24 сентября. О решении сегодня сообщили родителям.

Согласно графику энергетиков, ДОУ попадает в третий этап подключения тепла (проходит с 23 по 26 сентября), но, по информации заведующей, отопление должны дать не раньше 28-29 сентября.

В пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании пояснили, что подключение детсадов к теплу происходит в соответствии с графиком, даже несмотря на то, что социальные объекты в приоритете. Подать тепло раньше нет технической возможности. «К сожалению, невозможно провести магистраль к каждому садику», – отметила пресс-секретарь ЕТК Светлана Тимченко.

В департаменте образования Екатеринбурга добавили, что на 11 часов 23 сентября подключены к теплу 62% школ и 58% детских садов. До конца этой недели отопление должно появиться во всех муниципальных образовательных учреждениях.

Главный инженер свердловского филиала ПАО «Т Плюс» Андрей Шмельков сегодня на пресс-конференции сообщил, что в Екатеринбурге сейчас подключено 37 из 43 котельных.

«Последние котельные подключим в ближайшее время. Больших срывов нет, идем в графике. Вопросы возникают с детсадами и школами на третьем-четвертом этапах подключения – Пионерка, Заречный, оттуда идут жалобы. Есть частные случаи, как в садике на Крестинского, слесарь заболел, иногда возникают накладки, это рабочий процесс», – отметил он.

Добавим, что подобная проблема есть и в Свердловской области. Например, с 24 сентября на вынужденные каникулы уходит детский сад «Искорка» в поселке Мартюш, так как в дошкольном учреждении до сих пор нет тепла.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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