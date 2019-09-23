На Урале осужден крановщик, по вине которого насмерть разбились два сварщика (ФОТО)

Крановщик Динар Хаертдинов приговорен к одному году лишения свободы в колонии-поселении: его признали виновным в том, что он уронил с высоты люльку с двумя своими коллегами, которые погибли.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областной прокуратуры, несчастный случай на производстве произошел 11 февраля 2019 года. Динар Хаертдинов управлял автокраном с монтажной люлькой, поднимал на высоту двух сварщиков. При этом накануне от владельца автокрана ему стало известно о неисправности стрелы, в частности, о трещине на сварном шве в месте крепления люльки к стреле. Несмотря на это, крановщик продолжил поднимать коллег. В результате люлька с рабочими оборвалась на высоте около 9 метров. Оба мужчины от полученных травм скончались.

Фото СУ СКР по Свердловской области

В ходе рассмотрения уголовного дела в суде установлено, что крановщик не был оформлен на работе официально. Владелец автокрана в настоящее время также привлечен к уголовной ответственности по ч. 3 ст. 109 УК РФ. В ходе следствия установлено, что люлька была приварена в кустарных условиях, а техническое обслуживание автокрана должным образом не осуществлялось.

Березовский, служба информации

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