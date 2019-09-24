На Урале загорелся дизель-моторный завод (ФОТО)

Сегодня утром произошел пожар на Уральском дизель-моторном заводе в Екатеринбурге.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области, в 4:38 поступило сообщение о том, что горела кровля двухэтажного производственного цеха. На месте возгорания работали 17 единиц техники и 60 огнеборцев. Пламенем было охвачено 500 кв. м здания.

Открытое горение удалось ликвидировать в 6:15, затем пожарные приступили к разбору и проливке сгоревших конструкций.

По данным ГУ МЧС России по Свердловской области, пострадавших нет. Устанавливается причина возгорания.

Екатеринбург, служба информации

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