Женщине-инвалиду вернули квартиру, которую отобрали «черные» риелторы

В Сухом Логу вернули квартиру жертве «черных» риелторов. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области. По данным взыскателей, женщина, инвалид II группы, заключила договор купли-купли с гражданкой Н. Однако соглашение было признано Сухоложским районным судом незаконным, поскольку Н. при подписании документа угрожала собственнице, а также обманула ее. Дело в том, что после подписания договора купли-продажи женщина-инвалид вместо обещанных денег получила лишь долговую расписку.

Недобросовестная покупательница Н. не спешила возвращать незаконно полученную квартиру, несмотря на решение суда. Также «черный» риелтор требовала, чтобы ей вернули деньги, якобы выплаченные за жилплощадь.

«Судебным приставом-исполнителем должник Н. была приглашена на прием, где ей установлен срок для добровольного исполнения решения суда. Кроме того, должнику были разъяснены негативные последствия и меры, которые будут к ней применены в случае отказа от исполнения решения суда. После чего должник Н. в присутствии судебного пристава-исполнителя передала квартиру взыскателю по акту приема-передачи имущества, указанного в исполнительном документе», – передает пресс-служба УФССП России по Свердловской области.

Екатеринбург, служба информации

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