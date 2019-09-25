Два подростка катались на машине и врезались в забор: взрослых в авто не было (ФОТО)

Два подростка, 14 и 15 лет, пострадали вчера вечером в ДТП на улице Щорса в Арамили. Взрослых в машине не было.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УГИБДД, за рулем ВАЗ-210740 был старший из мальчиков. Около 20:07, проезжая по улице Щорса, он не справился с управлением, после чего машина врезалась в каменное ограждение. У несовершеннолетнего водителя – закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, перелом правой голени со смещением, травматический шок. Он доставлен в ДГКБ № 9 Екатеринбурга. Назначено стационарное лечение.

Его 14-летний пассажир, который сидел на переднем пассажирском сиденье, ремнем безопасности был пристегнут. У него также ЗЧМТ, СГМ, резаные-рваные раны лба, множественные ссадины, но после осмотра и оказания помощи медики его отпустили.

По факту ДТП сотрудники ГИБДД проводят проверку. Подростки рассказали медикам, что они нигде не учатся. Сотрудники ГИБДД установили, что автомобиль, на котором катались мальчики, на учете в Госавтоинспекции не состоит. Сейчас устанавливаются родители или законные представители несовершеннолетних, им грозит штраф за неисполнение родительских обязанностей.

Арамиль, служба информации

Арамиль. Другие новости 25.09.19

25 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события. / Уголовное дело о жутком ДТП на Малышева передали из полиции в СКР. / «Ушли живыми», – общественники рассказали о закрытой встрече с губернатором. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»