Екатеринбуржец умер от ножевого ранения, боясь выдать напавшего на него брата

Драматичная история произошла в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга: в результате ссоры двух братьев один из них в конце концов скончался, а другой попадет в колонию. Особенность ситуации в том, что пострадавший простил брата и несколько недель скрывал свое тяжелое ранение, чтобы напавший не попал за решетку.

Как сообщили РИА «Новый День» в Следственном комитете по Свердловской области, конфликт между братьями произошел еще в декабре 2018 года во время застолья. Младший оскорбил старшего, за что тот ударил его кухонным ножом в грудь. Опомнившись, старший брат обработал рану антисептиком, а также предложил вызвать скорую помощь. Однако раненый отказался, сказав, что не хочет, чтобы брата посадили за поножовщину.

Потерпевший продолжил жить в квартире брата, но больше не мог ходить на работу. Рана у него все не заживала, и с каждым днем его состояние ухудшалось. Ему предлагали вызвать скорую и другие люди, которые были вхожи в семью, но потерпевший стоял на своем. А когда знакомые все-таки вызывали медиков, он закрывался изнутри и никого не пускал.

Развязка в этой драматической истории наступила в феврале 2019 года. В конце концов младшему брату стало совсем плохо, его все же доставили в больницу, где сразу же поместили в реанимацию. Однако спасти мужчину не удалось: он скончался от осложнений.

В ходе следствия старший брат полностью признал свою вину. Он приговорен к 5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 25.09.19

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