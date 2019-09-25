Свердловские МУПы задолжали энергетикам почти 8 млрд рублей

Муниципальные предприятия городов Свердловской области задолжали энергетикам почти восемь миллиардов рублей – 4,295 млрд за тепло и 3,627 млрд за электричество. Основные должники – жилищно-коммунальные организации и посредники-перепродавцы ресурсов.

«Из-за колоссальных долгов потребителей и перепродавцов энергоресурсов «Т Плюс» лишается основного источника финансирования необходимых ремонтов, реконструкций, заработной платы, а также возможности покупки топлива для станций. Неплатежи ставят под угрозу подготовку коммунальной инфраструктуры территорий к зимним нагрузкам», – сказал генеральный директор компании Андрей Вагнер.

В числе крупнейших неплательщиков оказались ивдельский МУП «ТВС» с долгом 126 млн, североуральский МУП «Комэнергоресурс» – 112 млн, МУП «Реж-Водоканал» – 95 млн, МУП «Салдаэнерго» – 90 млн, и так далее.

Екатеринбург, Елена Сычева

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