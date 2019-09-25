C 30 сентября на СвЖД отменят 10 летних электричек

С 30 сентября 2019 года пригородные поезда на Свердловской железной дороге переводятся на зимний график движения.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре СвЖД, в связи с традиционным снижением пассажиропотока АО «Свердловская пригородная компания» выводит из обращения электрички, дополнительно назначавшиеся в пиковый дачный сезон.
С 30 сентября отменяются поезда:
№ 6521/6522 сообщением Екатеринбург-Пассажирский – Ревда – Екатеринбург-Пассажирский;
№ 6632 сообщением Екатеринбург-Пассажирский – Колчедан;
№ 6620/6619 сообщением Екатеринбург-Пассажирский – Храмцовская – Екатеринбург-Пассажирский;
№ 6441/6442 сообщением Екатеринбург-Пассажирский – Мурзинка – Екатеринбург-Пассажирский;
№ 6823/6824 сообщением Нижний Тагил – Кушва – Нижний Тагил;
№ 6951/6952 сообщением Серов – Бокситы – Серов;
№ 6510 сообщением Дружинино – Екатеринбург-Пассажирский;
№ 6802 сообщением Нижний Тагил – Невьянск;
№ 6482/6481 сообщением Екатеринбург-Пассажирский – Полевской – Екатеринбург-Пассажирский;
№ 6591/6594 сообщением Дружинино – Михайловский завод – Дружинино.
Зато с 30 сентября назначаются следующие пригородные поезда:
№ 6602 сообщением Екатеринбург-Пассажирский – Каменск-Уральский;
№ 6508 сообщением Дружинино – Екатеринбург-Пассажирский.
Екатеринбург, служба информации
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