C 30 сентября на СвЖД отменят 10 летних электричек

С 30 сентября 2019 года пригородные поезда на Свердловской железной дороге переводятся на зимний график движения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре СвЖД, в связи с традиционным снижением пассажиропотока АО «Свердловская пригородная компания» выводит из обращения электрички, дополнительно назначавшиеся в пиковый дачный сезон.

С 30 сентября отменяются поезда:

№ 6521/6522 сообщением Екатеринбург-Пассажирский – Ревда – Екатеринбург-Пассажирский;

№ 6632 сообщением Екатеринбург-Пассажирский – Колчедан;

№ 6620/6619 сообщением Екатеринбург-Пассажирский – Храмцовская – Екатеринбург-Пассажирский;

№ 6441/6442 сообщением Екатеринбург-Пассажирский – Мурзинка – Екатеринбург-Пассажирский;

№ 6823/6824 сообщением Нижний Тагил – Кушва – Нижний Тагил;

№ 6951/6952 сообщением Серов – Бокситы – Серов;

№ 6510 сообщением Дружинино – Екатеринбург-Пассажирский;

№ 6802 сообщением Нижний Тагил – Невьянск;

№ 6482/6481 сообщением Екатеринбург-Пассажирский – Полевской – Екатеринбург-Пассажирский;

№ 6591/6594 сообщением Дружинино – Михайловский завод – Дружинино.

Зато с 30 сентября назначаются следующие пригородные поезда:

№ 6602 сообщением Екатеринбург-Пассажирский – Каменск-Уральский;

№ 6508 сообщением Дружинино – Екатеринбург-Пассажирский.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 25.09.19

Свердловские МУПы задолжали энергетикам почти 8 млрд рублей. / Мэрия прокомментировала обвинения в адрес первого вице-мэра Ковальчика. / СМИ: первого замглавы Екатеринбурга подозревают в злоупотреблении полномочиями. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»