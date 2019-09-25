Чернецкий вновь напомнил главе Минэкономразвития про метро в Екатеринбурге

Сенатор от Свердловской области Аркадий Чернецкий сегодня в рамках правительственного часа с министром экономического развития РФ Максимом Орешкиным вновь напомнил о необходимости развития екатеринбургского метрополитена.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Аркадий Чернецкий назвал «ненормальной» ситуацию, когда в крупных городах не решается транспортная проблема, в том числе за счет развития метро. Чернецкий отметил, что это обидно: в 90-е годы, когда с бюджетом было все очень плохо, деньги из федерального бюджета на метро в крупных городах находили, а сейчас, в условиях профицитного бюджета, нет. «Многие региональные власти готовы включаться, но они должны чувствовать, что есть софинансирование. Проблема дорогая и долгоиграющая», – подчеркнул сенатор.

Максим Орешкин согласился, что транспортную проблему в городах решать надо, но отметил, что это не обязательно должно быть метро – возможны, по его словам, и другие варианты, например, скоростные трамваи. Но бывшего мэра Екатеринбурга поддержала спикер СФ Валентина Матвиенко. По ее словам, в крупных городах транспортную проблему без развития метрополитена решить невозможно.

Москва, Екатеринбург, служба информации

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