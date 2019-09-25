На Белоярской АЭС восстановлена работа энергоблока №3

Энергоблок №3 с реактором БН-600 Белоярской атомной электростанции, отключенный 11 сентября для проведения плановых мероприятий, сегодня возобновил работу и выведен на номинальный уровень мощности. Остановка была связана с профилактическим ремонтом оборудования, техническим обслуживанием и перегрузкой топлива, сообщает пресс-служба БАЭС.

Также отмечается, что энергоблок №4, введенный в эксплуатацию в 2015 году, продолжает работать в соответствии с диспетчерским графиком.

Напомним, летом на БАЭС энергоблок №4 останавливали дважды – в июле после отключения электрогенератора и в августе после ложного срабатывания системы защиты. На предприятии при этом сообщали, что отклонений от пределов и условий безопасной эксплуатации энергоблоков Белоярской АЭС не было, а радиационный фон на территории станции и в ее окрестностях находился на уровне естественного природного фона.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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