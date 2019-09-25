В Екатеринбурге проходит чемпионат «Парильщик года» (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге проходит IV Чемпионат по банному мастерству «Парильщик года». В состязании в этом году участвуют пять команд по два человека – одна из них приехала из Ижевска, остальные – из Уральской столицы. Самые яркие моменты первого дня чемпионата – в нашем видео.

Как правильно париться

Мероприятия разделили на несколько туров: командная работа, индивидуальная, а также проверка теоретических знаний. Оценивать мастерство банщиков будут члены жюри, которые прибыли из Санкт-Петербурга, Москвы, Орла, Саратова, Краснодара и даже Минска.

Екатеринбург, служба информации

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