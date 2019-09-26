В садовом поселке в Екатеринбурге почти три часа тушили пожар (ФОТО)

Накануне вечером в садовом товариществе «Виктория» произошел пожар. Сначала загорелся один дом, затем огонь перекинулся на второй и третий – локализовать возгорание удалось только спустя полтора часа.

Общая площадь пожара составила 200 кв. м. Два дома сгорели, еще один получил частичные повреждения. В тушении пожара, которое длилось больше 2,5 часа, участвовали 22 человека, было задействовано шесть единиц пожарно-спасательной техники.

«Обстоятельства пожара выясняют пожарные дознаватели», – уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Екатеринбург, Елена Сычева

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