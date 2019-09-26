В +2 под мокрым снегом екатеринбуржцы побегут эстафету. Ради этого перекроют центр

В предстоящую субботу в центре Екатеринбурга пройдет традиционная эстафета «Вечерний Екатеринбург».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, эстафета стартует с площадки возле театра драмы. Сами маршруты пройдут по улицам Бориса Ельцина и 8 Марта до пересечения с улицей Малышева, а также по проспекту Ленина от улицы 8 Марта до улицы Луначарского.

Движение всех видов транспорта будет закрыто:

– по проспекту Ленина, от улицы 8 Марта до улицы Мамина-Сибиряка, с 10:00 до 11:40;

– по улице 8 Марта, от улицы Малышева до проспекта Ленина, с 10:00 до 11:40;

– по улице 8 Марта, от проспекта Ленина до улицы Бориса Ельцина, с 10:00 до 13:00;

– по улице Бориса Ельцина, от улицы 8 Марта до улицы Челюскинцев, с 10:00 до 13:00.

Стоянка автотранспорта на этих улицах тоже будет запрещена 28 сентября с 00:00 до 13:00.

Отметим, что в субботу днем в городе ожидается облачная погода с прояснениями, мокрый снег, температура воздуха около +2, ветер северный, 6-11 м/с.

Екатеринбург, служба информации

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