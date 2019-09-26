Свердловских водителей и пешеходов предупредили об опасных условиях и наледи на дорогах

В ближайшие дни в Свердловской области ожидается мокрый снег и понижение температуры воздуха, что может стать причиной появления наледи на дорогах региона.

Как сообщили РИА «Новый День» в Госавтоинспекции области, водителям следует обратить на это внимание. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в области ночная температура воздуха понизится до -5…-6 градусов, днем ожидается потепление до +6. Во избежание ДТП Госавтоинспекция призывает водителей двигаться не спеша, избегая резких маневров на дороге, а также позаботиться о подготовке своего автомобиля к зимнему сезону. В ГАИ отмечают также, что количество аварий, связанных с несоблюдением дистанции и боковых интервалов, возрастает именно в межсезонье, когда выпадает первый снег.

Водителям необходимо быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию до впереди движущихся автомобилей, предпринимать меры к торможению и остановке транспортного средства заранее, при этом избегая резкого торможения. С наступлением заморозков свойства шин автомобиля меняются и тормозной путь существенно возрастает.

Пешеходам надо переходить проезжую часть в строго установленных местах и только убедившись, что все автомобили остановились и уступают дорогу, не следует неожиданно выходить на проезжую часть, чтобы не спровоцировать аварийные ситуации. В темное пешеходов просят надевать одежду со световозвращающими элементами.

Екатеринбург, служба информации

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