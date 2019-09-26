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Четверг, 26 сентября 2019, 11:30 мск

Новости Екатеринбург

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Высокинский пообещал екатеринбуржцам сеть 6G на фонарных столбах

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский анонсировал модернизацию уличного освещения для освоения новых информационных технологий в будущем. По словам градоначальника, к каждому столбу должно подойти оптоволокно.

«Через несколько лет фонарные опоры перестанут быть подставкой под лампочку, они будет совмещены с сотовой связью и интернетом, чтобы в городе мы могли развивать 5G и 6G, Wi-Fi и не портить вид города», – сообщил мэр на пресс-конференции.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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