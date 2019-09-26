Мэр пообещал собачникам новые площадки, если они будут убирать сами

Число новых площадок для выгула собак в Екатеринбурге будет расти, только в том случае, если городские чиновники убедятся, что граждане убирают за своими животными.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня на пресс-конференции глава Екатеринбурга Александр Высокинский. По его словам, новые площадки в планах есть, но за ними будут тщательно наблюдать в течение года. «Если жители будут убирать, мы оставим. Если опять по принципу – собака сделала, а убирает кто-то другой, нам будет тяжелее. Если история пойдет, то увеличим число площадок», – обещал он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Евгения Вирачева

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