Высокинский о МУПах: они должны принадлежать горожанам

Все городские системообразующие МУПы, например, Водоканал, должны принадлежать горожанам. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции глава Екатеринбурга Александр Высокинский, передает корреспондент РИА «Новый День».

«Все сети (Водоканала, – прим. ред.) принадлежат нам. Поэтому эта ситуация будет оставаться такой, какая есть», – заявил он. Также глава города добавил, что в ближайшее время планируется назначить туда нового руководителя – «проверенного специалиста», но имя не назвал.

По Гортрансу, сказал Высокинский, у города есть две альтернативы. Первая – вложить около 40 млрд рублей в реконструкцию гортранспорта, но тогда муниципалитету надо будет резко «затормозить» по строительству дорог и объектов соцсферы. Другой путь – найти инвестора через концессию. «Задача – не допустить роста тарифов за счет того, что мы увеличили выручку, и дальше обсуждать инвестпрограммы предприятий. Не путайте с ростом тарифа то, что мы сделали с метро, в метро четыре рубля мы доплачиваем за новые электрички», – напомнил он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 26.09.19

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