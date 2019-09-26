Екатеринбуржцев напугал забор в сквере у ДИВСа – что за ним? (ФОТО)

В сквере имени Канделя в Железнодорожном районе Екатеринбурга (около ДИВСа и станции метро «Динамо») накануне вырос строительный забор, что немедленно вызвало беспокойство горожан в соцсетях: слишком живы в памяти события в сквере у театра драмы, где чуть не построили храм святой Екатерины.

Как выяснил корреспондент РИА «Новый День», никаких храмов в сквере у ДИВСа не планируется: там будет площадка для занятий скейтбордингом.

Заказчиком выступает администрация Железнодорожного района, информация о контракте размещена на сайте госзакупок. В документе указано, что размер бетонного основания под спортивным оборудованием составит 16 х 32 метра. По словам местных жителей, его залили еще летом.

На площадке планируется установить несколько горок для скейтеров, высотой от 1,5 до 3,4 м. Стоимость контракта – 4,4 млн рублей из городского бюджета. Результаты аукциона были определены 18 сентября, исполнитель – ООО «АИР».

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Александр Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 26.09.19

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