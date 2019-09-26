В Карпинске суд лишил полномочий депутата из-за недостоверных сведений о доходах

Карпинский городской суд досрочно прекратил полномочия депутата местной думы, который предоставил неверные сведения в декларациях о доходах за 2016 и 2017 годы. Нарушение было выявлено в ходе прокурорской проверки. По данным картотеки суда, речь идет о беспартийном Евгении Костине, передает корреспондент РИА «Новый День».

«При рассмотрении административного искового заявления факты нарушения норм федерального законодательства о противодействия коррупции нашли свое подтверждение. Суд удовлетворил требования прокуратуры, признав незаконным решение думы городского округа Карпинск, депутат досрочно лишен полномочий», – сообщили в пресс-службе надзорного органа. Судебный акт еще не вступил в законную силу.

Добавим, что недостоверные сведения также были обнаружены в декларациях депутатов «Единой России» Марины Головиной и Алексея Брянцева. Прокуратура внесла представление в адрес председателя думы Карпинска, но депутаты на заседании 30 мая отказались отправлять коллег в отставку. После этого прокуратура подала судебные иски. 10 сентября суд принял решение досрочно прекратить полномочия Марины Головиной. Слушание по делу Алексея Брянцева отложено до 3 октября.

Екатеринбург, служба информации

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