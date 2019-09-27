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Пятница, 27 сентября 2019, 09:57 мск

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Из мэрии Екатеринбурга уходит глава комитета по строительству

Николай Сметанин

Администрацию города может покинуть глава комитета по строительству Николай Сметанин – заявление об уходе он уже подписал.

Как сообщили РИА «Новый День» источники в мэрии, чиновник устал от колоссальных нагрузок, поэтому и решил покинуть должность, которую он занимал еще со времен Александра Якоба – с 2013 года. Сметанин курировал такие крупные проекты, как реконструкция Макаровского моста, строительство и реконструкция школ, «Эрмитаж-Урал» и другие.

В то же время, как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе, глава города Александр Высокинский заявление Сметанина еще не подписал.

Отметим, что заместитель Сметанина, а значит, и возможный претендент на его должность – Алексей Корюков, сын замминистра экономики Свердловской области Андрея Корюкова.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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