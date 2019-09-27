Мужчина погиб от отравления газом, пытаясь нагреть воду. Погибла и его соседка сверху

В Заречном возбуждено уголовное дело по факту гибели двух человек, отравившихся угарным газом.

Как сообщили РИА «Новый День» в Следственном комитете по Свердловской области, утром 25 сентября в квартире на 1 этаже дома по улице Ленина в селе Косулино было найдено тело мужчины, 1990 г.р., а в квартире этажом выше – тело пенсионерки, 1935 г.р., с признаками отравления угарным газом. С тем же диагнозом в больницу была доставлена девушка-соседка 16 лет. Еще два соседа от медицинской помощи отказались. При осмотре квартиры погибшего молодого человека была обнаружена деформация трубы газового оборудования, что, вероятно, и было причиной утечки.

По предварительной информации прокуратуры, молодой человек включил газовый котел на кухне, чтобы нагреть воду. Из-за отсутствия тяги в вентиляционной шахте дома произошло накопление продуктов горения в ванной комнате, угарный газ попал и в соседние квартиры. Предварительная причина трагедии – неисправность системы вентиляции.

Предварительно установлено, что в январе 2019 года «Косулинская управляющая компания» и ООО «Первый ВентМастер» заключили договор на проверку и очистку вентиляционных каналов жилфонда УК. 11 июня 2019 года «Первый ВентМастер» обследовал вентиляцию газифицированных квартир в доме и признал пригодным к эксплуатации дымоход в квартире, где проживал погибший. Следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ «Выполнение работ, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть 2 лиц».

Белоярский район, служба информации

Белоярский район. Другие новости 27.09.19

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