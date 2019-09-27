На Урале косят траву под выпавшим снегом (ВИДЕО)

В городе Заречном Свердловской области коммунальщики вышли косить траву. Сделали они это после того, как выпал первый снег. Происходящее снял на видео местный житель Константин Дубровский.

На кадрах видно, как несколько рабочих, одетых в спецодежду, с косилками в руках убирают траву неподалеку от стелы «Заречный».

Коммунальщики косят траву под снегом

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 27.09.19

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