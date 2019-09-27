Жителей ВИЗа оставили без горячей и холодной воды

В многоквартирных домах Верх-Исетского района с понедельника нет горячей воды, а вчера днем отключили и холодную. В управляющей компании не могут сообщить, когда хоть какая-то вода пойдет из кранов.

Как сообщили жители ВИЗа, горячую воду отключили в многоквартирных домах на Крауля, Татищева, Токарей, Ключевской еще в понедельник, 23 сентября. В управляющей компании сначала опровергли информацию об отключении, сейчас же говорят об аварии на сетях поставщика.

Со вчерашнего дня в некоторых домах, например, на улице Ключевской, нет и холодного водоснабжения. Подвоз воды организован не был. В магазинах заканчиваются 5-литровые бутылки с питьевой водой.

В диспетчерской УК «Верх-Исетская» сообщили, что холодной воды нет из-за аварии на сетях Водоканала. Якобы ночью бригада выезжала на место, но не смогла попасть к месту прорыва, поскольку на колодце были припаркованы автомобили. Сейчас прогнозов, когда возобновится ХВС, вообще нет.

Добавим, что горячую воду в УК обещали дать сегодня. По словам жителей, утром из кранов шла черная жидкость, но быстро пропала.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 27.09.19

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