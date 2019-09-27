Из-за дождей свердловские власти готовы ввести ЧС ради битвы за урожай

В Свердловской области рассматривают возможность введения режима ЧС в тех территориях, которые из-за погодных катаклизмов не успевают убрать урожай.

Как сообщили РИА «Новый День» в департаменте информполитики, об этом шла речь на сегодняшнем заседании правительства под председательством и.о. губернатора Алексея Орлова.

Фото ДИП Свердловской области

Министр АПК и продовольственного рынка Дмитрий Дегтярев рассказал, что на сегодняшний день в Свердловской области план по уборке зерновых и зернобобовых культур выполнен на 66 %, картофеля и овощей – на 40 %, заготовлено кормов почти 80% на одну условную голову скота. Урожай основных культур не ниже уровня 2018 года, но часть территорий сильно отстала по уборке из-за сложный метеоусловий. Самая сложная обстановка – на Западе Свердловской области. Из-за осадков сильно отстали по уборке картофеля и овощей Шалинский, Красноуфимский и Ачитский районы. Обсуждается возможность введения ЧС. В этом случае сельхозпроизводители, которые не уберут с полей урожай, смогут рассчитывать на государственную поддержку.

Отметим, что темпы уборки картофеля в целом по области существенно отстают от прошлого года. По состоянию на 25 сентября 2018 года в области уже убрали 78% картофеля и 43% овощей (капусты, моркови, свеклы).

Добавим, что эта неделя в регионе была холодной и богатой на осадки, в том числе в виде мокрого снега. Но на следующей неделе синоптики обещают потепление.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 27.09.19

Жителей ВИЗа оставили без горячей и холодной воды. / На Урале косят траву под выпавшим снегом (ВИДЕО). / В аэропорту Кольцово задержали дебошира (ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»