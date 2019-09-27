В Екатеринбурге начался последний этап включения тепла

В Екатеринбурге начался четвертый – последний – этап пуска тепла. Он продлится до понедельника, 30 сентября, а к 1 октября отопление должно появиться у всех горожан. В последнюю очередь, согласно графику, утвержденного администрацией Екатеринбурга, включают в Кировском районе (в Пионерском поселке, включая дома и объекты соцсферы на улицах Учителей, Сулимова, Данилы Зверева, Уральской, Советской), в Ленинском районе (в этом этапе нагреются батареи в самом центре города – на Вайнера, 8 Марта, Куйбышева, Радишева, Хохрякова, Народной Воли), на ВИЗе (тепло станет на Викулова, Металлургов, Крауля, Татищева, Токарей), на Эльмаше (Старых Большевиков, Красных Командиров, Ползунова) и в Октябрьском районе (в Парковом – на Декабристов, Белинского, Тверитина, Луначарского).

Между тем, не во всех районах города, где тепло должно было прийти в дома в три предыдущих этапа, нагрелись батареи. Накануне ситуацию объяснил мэр города Александр Высокинский, отвечая на вопрос, почему в квартирах холодно. «Потому что осень пришла. Городская система отопления заполняется две недели. Это не дома, в коттедже – запалил котелок и краник открыл. Чтобы система заработала, время тратится на то, чтобы аккуратно ее заполнить водой, иначе – гидроудар, сети рвутся. Должна быть циркуляция, когда она есть, увеличение параметров. И только после открытие кранов в жилых домах или учреждениях соцсферы. Одновременно открыть все краники мы тоже не можем. Все, кто знаком с гидравликой, знают, что произойдет. Сейчас наступит бабье лето, будут вопросы – можно выключить на пару недель? Нет, нельзя. Систему сложно развернуть и сложно сворачивать», – сказал глава города.

Екатеринбург, служба информации

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