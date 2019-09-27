Екатеринбургский бизнесмен проиграл иск к «Яндексу» с требованием удалить информацию о себе из интернета

Житель Екатеринбурга попытался через суд удалить неприятную информацию о себе в поисковике «Яндекс» и потерпел неудачу. Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга, а затем и Свердловский областной суд признали претензии мужчины к компании необоснованными.

Как сообщили в пресс-службе облсуда, в 2013 году Александр П. был допрошен в качестве подозреваемого по уголовному делу. Сообщения об этом появились в СМИ, но мужчина уверен, что из-за неграмотности журналистов или по другим причинам информация была искажена. По новостям складывалось впечатление, что он находился под арестом.

По данным издания «КоммерсантЪ Урал», речь идет о екатеринбургском бизнесмене, которого полиция подозревала в мошенничестве в отношении одиноких женщин. Эта информация была распространена в официальном пресс-релизе ГУ МВД по Свердловской области. Впоследствии уголовное дело прекратили, а коммерсант в суде добился компенсации морального вреда за незаконное преследование. Он также подавал иски на СМИ, но все они были отклонены, так как журналисты использовали официальное сообщение полиции.

На YouTube до сих пор есть видеоролик по этой теме, с авторами которого Александр не смог связаться, но очень хотел бы его удалить. Мужчина обратился в «Яндекс» с просьбой исключить ссылку из поисковой выдачи, утверждая, что вся информация в ролике недостоверная. Не получив ответа, он обратился в суд.

«При этом истец не представил суду ни одного доказательства, отвечающего признакам допустимости, которые подтверждали бы, что по указанной ссылке размещен видеоролик именно о нем. Он также не обеспечил суду возможность просмотреть данную ссылку. Также суду не было представлено никаких доказательств, что сведения, размещенные на видеохостинге, носят порочащий характер и не соответствуют действительности», – говорится в сообщении облсуда.

Операторы поисковых систем не обязаны самостоятельно устанавливать факты достоверности и актуальности информации, размещенной на сайтах третьих лиц. Более того, сервис «Яндекса» только лишь предоставляет пользователям услуги поиска информации, а не распространяет ее. Поэтому районный суд не усмотрел в действиях ответчика нарушения прав и отказал бизнесмену в исковых требованиях. Апелляционная жалоба екатеринбуржца также осталась без удовлетворения.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 27.09.19

В Екатеринбурге начался последний этап включения тепла. / Из-за дождей свердловские власти готовы ввести ЧС ради битвы за урожай. / Жителей ВИЗа оставили без горячей и холодной воды. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»