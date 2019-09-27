Мошенники от имени Свердловской киностудии собирают с актеров деньги за кастинг (СКРИНЫ)

В Екатеринбурге объявились мошенники, которые от имени Свердловской киностудии проводят кастинг на участие в съемках фильма. Актеров, утвержденных на роли, просят оплатить изготовление «актерской карты» – по 2800 с человека. Свердловская киностудия предупреждает: это мошенники.

Объявление о мошенниках появилось в официальных группах Свердловской киностудии в соцсетях. В Instagram появился поддельный аккаунт киностудии, где некие люди объявили кастинг на участие в фильме «Дом солнца 2», а прошедших отбор просят заплатить за изготовление «индивидуальной карты актера».

«Именная карта содержит основные данные вашей анкеты, а так же служит доказательством того, что вы являетесь участником проекта», – говорится в аккаунте лжекиностудии в Instagram. Там же находчивые мошенники убеждают, что гонорары за съемки актеры получат только если у них будет эта «карта актера». За ее изготовление мошенники просят 2800 рублей.

В настоящем аккаунте администрация Свердловской киностудии сообщает, что не имеет никакого отношения к действиям мошенников и к кастингу на фильм «Дом солнца 2».

«Ни одна кинокомпания и продакшн студия не будет требовать с актеров денег за участие в съемках! Любое подобное требование – незаконно, – говорится в сообщении киностудии. – Вся информация о наборе актеров на текущие проекты публикуется только в наших основных группах. Будьте бдительны!» – обращается коллектив киностудии к актерам.

Добавим, что из ложного аккаунта киностудии уже удален пост об оплате «карты актера». Скрины остались только на официальной странице киностудии «ВКонтакте».

Екатеринбург, служба информации

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