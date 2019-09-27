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Пятница, 27 сентября 2019, 14:02 мск

Новости Екатеринбург

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Для владельца двух областных телеканалов ищут нового директора

Свердловские власти ищут нового директора ГУП «Монетный щебеночный завод», «дочками» которого являются две телекомпании – «4 канал» (с 2012 года) и «Студия-41» (с марта 2019 года).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», объявление размещено на официальном портале Мингосимущества. Требования к будущему руководителю довольно скромные: гражданство РФ, высшее образование, опыт руководящей работы на меньше одного года. Документы будут принимать с 1 по 30 октября.

Как пояснил «Новому Дню» источник в МУГИСО, процедура связана с тем, что продление контракта с действующим директором не предусмотрена. Вероятно, будет переизбран действующий руководитель – Валерий Ездаков.

Добавим, в сообщении раскрываются показатели хозяйственной деятельности ГУПа за первое полугодие: выручка от продажи товаров и услуг – 217,3 млн рублей, стоимость чистых активов – 795,4 млн рублей, чистая прибыль – 15,5 млн рублей, число сотрудников – 179 человек, средняя зарплата – 37 491 рубль.

Екатеринбург, служба информации

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