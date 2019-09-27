В Туринске «Лада Гранта» сбила насмерть пожилого водителя мотоблока, ехавшего ночью за водой (ФОТО)

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку смертельного ДТП, которое случилось сегодня рано утром в Туринске.

Около 4 часов, еще до рассвета, на улице Социалистической автомобиль «Лада Гранта» во время обгона впереди идущей машины выехал на встречную полосу, где столкнулся с мотоблоком «Электро», а после этого въехал в нежилое кирпичное здание.

За рулем находился 21-летний водитель. Он получил травмы и был госпитализирован. Второй участник аварии – 79-летний водитель мотоблока – не выжил.

Как выяснилось позднее, пожилой мужчина в темное время суток ехал на колонку, чтобы набрать во фляги воды. Освидетельствование водителя «Лады» показало, что молодой человек был трезв.

Туринск, служба информации РИА «Новый День»

Туринск. Другие новости 27.09.19

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