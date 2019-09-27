В Екатеринбурге задержан разбойник, нападавший на женщин по вечерам (ФОТО)

В Екатеринбурге с поличным задержан 26-летний мужчина, который подозревается в серии нападений на женщин и девушек с целью грабежа.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, злоумышленник с начала августа орудовал в вечернее время в безлюдных местах. Он нападал на своих жертв сзади, бил по голове, после чего отбирал у них сумки и ценные вещи. Среди пострадавших – 16-летняя девочка, которой преступник сломал челюсть.

26 сентября его задержали на улице Седова при попытке совершения очередного преступления. При обыске в квартире задержанного полицейские обнаружили и изъяли два сотовых телефона, которые, по версии следствия, он 19 сентября отобрал у одной из пострадавших, которую он к тому же избил. Телефоны приобщены в качестве вещдока к материалам уголовного дела. В настоящее время доказана причастность задержанного, как минимум, к шести аналогичным эпизодам. В отношении него возбуждены уголовные дела по статьям «Разбой» и «Грабеж». По совокупности преступных деяний ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Сотрудники полиции устанавливают причастность подозреваемого к другим похожим эпизодам. Если граждане узнали в задержанном своего обидчика, их просят позвонить в дежурную часть отдела полиции № 10 по телефону: (343) 356-42-10 либо 02.

Екатеринбург, служба информации

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