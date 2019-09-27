В воскресенье екатеринбуржцы смогут бесплатно спеть с хором Турецкого

Вечером в воскресенье, 29 сентября, в рамках культурно-массового мероприятия «Праздник песни» на площади 1905 года выступит Хор Турецкого.

Об этом говорится в постановлении, которое подписал мэр Александр Высокинский. Концерт пройдет с 20:00 до 22:00. Сцену Высокинский просит организаторов (которыми и является хор) разобрать не позже 6 часов утра понедельника.

На сайте коллектива концерт называется «Народным караоке» и уточняется, что вход на него свободный. Екатеринбург – уже 17-й по счету город, в котором с начала августа пройдет «Праздник песни».

Екатеринбург, служба информации

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