В Полевском задержали лже-полицейского, который был в розыске

В Полевском задержали лже-полицейского, который был осужден несколько месяцев назад, но скрывался. Его обнаружили настоящие правоохранители и сотрудники отдела розыска ГУФСИН России по Свердловской области. В мае этого года мужчина был приговорен Ленинским районным судом Екатеринбурга по статье 228.1 за сбыт наркотических веществ к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, ранее он вместе со своим подельником в одежде, напоминающей форму сотрудников полиции (к белой гражданской рубашке они пришили погоны, надевали портупею с кобурой), ходил по квартирам и изымали деньги и ценные вещи. «Они говорили, что в доме совершена кража и необходимо предъявить сотовый телефон и банковскую карту для мошенничества. В случае если граждане отказывались, П. с подельником угрожали физической силой», – сообщили в пресс-службе ГУ ФСИН России по Свердловской области.

На оглашение приговора суда П. не явился, и постановлением того же суда был объявлен в розыск. А 19 сентября – в федеральный розыск. Мужчину в итоге обнаружили в квартире его девушки в Полевском.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 27.09.19

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