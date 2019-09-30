В Камышлове девочка попала под машину, побежав за подругой (ФОТО)

Девочка-подросток получила серьезные травмы, перебегая улицу в неположенном месте.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областного УГИБДД, вчера 16-летняя девочка гуляла по улице Леваневского в Камышлове со старшим братом и подругой. Последняя шла впереди и благополучно перешла через дорогу, остановившись на противоположной стороне, дожидаясь остальных. Поспешив догнать подругу, девочка невнимательно посмотрела по сторонам, после чего бегом побежала через дорогу. Когда брат крикнул ей остановиться, было уже поздно.

Сотрудники Госавтоинспекции региона настоятельно рекомендует родителям провести профилактические беседы с детьми, несмотря на возраст ребенка. Прежде всего необходимо разъяснить, что безопасность на дороге зависит от каждого участника движения, а это значит, нужно не только знать и соблюдать Правила дорожного движения, но и быть внимательными.

Камышлов, служба информации

Камышлов. Другие новости 30.09.19

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