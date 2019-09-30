На Кольцовском тракте Land Rover отправил в кювет легковушку: один погиб, четверо пострадали

Сегодня ночью на Кольцовском тракте водитель Land Rover стал виновником ДТП, в котором погиб другой водитель. Внедорожник догнал Daewoo Nexia, после чего обе машины улетели в кювет.

Пострадали пять человек: оба водителя и три пассажира, позднее водитель «Нексии», 29-летний мужчина, скончался в больнице. В отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу рассказали, что водительский стаж предполагаемого виновника – 31 год, второй водитель получил права год назад. На месте сделаны замеры и опрошены очевидцы, точные причины ДТП будут установлены в ходе расследования.

С начала этого года в Екатеринбурге из-за нарушения водителями ПДД произошло 589 аварий, погибли 34 и ранены 783 человека. Рост числа ДТП за год составил более 20 %, количество погибших увеличилось на 60 %, раненых – на 19%.

Добавим, что с начала 2019 года в Екатеринбурге из-за нарушений правил дорожного движения водителями транспортных средств случилось 589 ДТП, в результате которых погибли 34 и ранены 783 участника дорожного движения. По числу ДТП зарегистрирован рост более чем на 20%, по числу погибших – на 60,0%, по числу раненых – на 19%.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 30.09.19

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