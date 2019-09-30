В Академическом откроется собственная подстанция скорой помощи

Завтра, 1 октября, в Академическом микрорайоне состоится торжественное открытие новой подстанции скорой помощи на улице Рябинина, 32.

Здание было построено в ноябре 2018 года, а затем выкуплено свердловским правительством у застройщика ГК «Кортрос» за 87 миллионов рублей. После чего новый корпус передали в безвозмездное пользование Станции скорой медпомощи Екатеринбурга. За счет городского бюджета на подстанцию закупили оборудование, медицинскую и бытовую мебель на общую сумму 2,6 миллионов рублей.

«Экстренную и неотложную помощь внутри Академического, и при необходимости, на соседних территориях, будут оказывать пять бригад скорой медицинской помощи, состоящие из 61 медика и 39 водителей. Три из них сформированы из опытных сотрудников», – сообщается на сайте микрорайона.

По словам свердловских чиновников, после открытия подстанции скорой помощи в Академическом начнется строительство поликлиники для взрослых.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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