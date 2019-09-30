В Свердловской области увеличили расходы на министерства безопасности и инвестиций

В Свердловской области увеличены расходы на оплату труда сотрудников министерства общественной безопасности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», постановление об этом подписал и.о. губернатора Алексей Орлов. Сейчас на оклады 70 сотрудникам министерства полагается 1 млн 484 тысячи 520 рублей в месяц, но с 1 октября эта сумма увеличится до 1 млн 548 тысяч 381 рубля. Напомним, министерство занимается, в частности, согласованием митингов в Екатеринбурге.

Увеличена зарплата и в министерстве инвестиций и развития: с 1 млн 642 тысяч рублей до 1 млн 713 тысяч рублей.

Кроме того, и.о. губернатора повысил оклады сотрудникам областного минтранса, минэкономики и департамента Госжилстройнадзора.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 30.09.19

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