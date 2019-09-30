Вандалы оставили Урал без котиков (ФОТО)

Вывеска филиала реабилитационного центра «Урал без наркотиков» подверглась ретуши – неизвестные сегодня ночью подкорректировали название на здании отделения профилактики наркологических расстройств, которое находится в Екатеринбурге на проспекте Ленина, 7. Черным баллончиком они закрасили слог «нар», оставив, таким образом, Урал без котиков.

Главврач областной наркологической больницы, в чью структуру входит центр, Антон Поддубный сказал «Новому Дню», что испорченную вывеску снимут.

Екатеринбург, Елена Сычева, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 30.09.19

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