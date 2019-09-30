Пожилым людям на три дня дали скидку на билеты в поезда

В честь Дня пожилого человека с 30 сентября по 2 октября пассажиры старше 60 лет смогут купить билеты в купейные вагоны поездов дальнего следования со скидкой 50%.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе СвЖД, льготные билеты можно купить на поезда, курсирующие по стране с 1 по 31 октября 2019 года. Акция приурочена к Международному дню пожилого человека, который отмечается 1 октября.

Купить билеты можно будет в кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО «РЖД» и с помощью мобильного приложения «РЖД пассажирам». В случае приобретения документа через Интернет скидка будет автоматически применяться после ввода паспортных данных и даты рождения.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 30.09.19

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