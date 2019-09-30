Самолет «Уральских авиалиний» после столкновения с птицей вынуждено сел в Екатеринбурге

Самолет «Уральских авиалиний», следовавший рейсом U6699 из Краснодара в Иркутск, совершил вынужденную посадку в аэропорту Кольцово. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе авиакомпании, пилот А320 после взлета из аэропорта Краснодара доложил о столкновении с птицей.

«Для осмотра воздушного судна специалистами авиакомпании и обеспечения безопасного полета экипаж принял решение совершить вынужденную посадку в базовом аэропорту Кольцово. Посадка прошла благополучно. Для отправки пассажиров в пункт назначения будет предоставлено резервное воздушное судно», – говорится в сообщении.

Согласно табло аэропорта, посадка пассажиров на рейс U6699 уже завершилось. В ближайшее время замененный самолет должен вылететь в пункт назначения.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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