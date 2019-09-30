Роскомнадзор, силовики, фармацевтика: чьи интересы лоббируют депутаты Госдумы

Екатеринбург, Москва, Сентябрь 30 (Новый День, Светлана Загороднева) Центр антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл – Россия» опубликовал исследование о лоббизме в Госдуме. Уральские депутаты, по данным «ТИ-Р», отстаивают интересы силовиков, промышленных групп, фармацевтики, Роскомнадзора и других структур и видов бизнеса.

Павел Крашенинников

Парламентарий, избиравшийся от Свердловской области, назван «одним из самых опытных и активных депутатов Государственной думы» – это Павел Крашенинников, работающий в думе с конца 90-х. Его законопроекты расширяют полномочия федеральной службы судебных приставов, судов различной юрисдикции, адвокатуры, нотариата, следственных органов. «Близкие родственники депутата занимают высокие должности в государственных структурах, регулирование нормативно-правовой базы которых входит в ведение возглавляемого им комитета Госдумы, а Крашенинников выступает автором или соавтором процессуальных поправок в соответствующее законодательство», – сообщается в исследовании. Его также отнесли к числу отстаивающих интересы металлургических предприятий: он был соавтором поправок в статью 149 части второй Налогового кодекса РФ, которые отменяли освобождение от уплаты НДС операции по реализации лома и отходов черных и цветных металлов. Есть у Крашенинникова интересы и в спорте, он продвигал законопроект, ограничивающий права спортсменов на расторжение трудового договора с клубом и законопроект, направленный на освобождающий спортивные клубы от части налогов. В 2006 году Павел Крашенинников занимал пост президента хоккейного клуба «Металлург», на сегодняшний день депутат является вице-президентом клуба и отвечает за взаимодействие с органами государственной власти. Парламентарий за четыре сессии внес 40 законопроектов, 28 из них подписал президент, в среднем его законопроекты рассматриваются за 121 день.

Зелимхан Муцоев, несмотря на то, что внес только один законопроект, назван «политическим тяжеловесом». «Продвигал законопроекты в интересах аффилированных с ним бизнес-структур («О заготовке лома цветных и черных металлов», «О поддержке государством градообразующих предприятий», «О мерах по защите отечественного товаропроизводителя»), что позволяет его отнести к группе интересов в металлургической отрасли», – сообщается в отчете. Его связывают с АО «Первоуральский новотрубный завод», ОАО «Уралкалий», ГК «Регионы». В Госдуме Муцоев курирует вопросы внешней политики на Ближнем Востоке.

Александр Петров

Несколько уральских депутатов попали в группу «медицина и фармацевтика». Александр Петров, создатель Уральского биофармацевтического кластера, конечно, попал в группу отстаивающих интересы медотрасли в целом, кроме того, у него есть интересы в ФПГ – это «Медсинтез», где он входит в совет директоров. В этом созыве поддерживал законопроекты, регулирующие госзакупки в медицинской сфере, но пока автором законопроекта не стал.

«ТИ-Р» также записали депутата в лоббисты силовиков с низкой степенью влияния – он подписывался под законопроектами Яровой об ограничениях в сети, законопроектов Крашенинникова об упрощении отчетности для опекунов, законопроектов Валеева о дополнительных мерах социальной защиты работников силовых структур и т.д.

Максим Иванов внес семь законопроектов и попал в три группы интересов: лесное, рыбное хозяйство; медицина и фармацевтика; оружейная отрасль. Он был автором законопроектов о госзакупках в медотрасли, а также – законопроектов в сфере охотоведческих хозяйств. Поддерживал инициативы коллег по партии в части налоговой сферы, НКО и ЖКХ. Защищает права садоводов и огородников.

Лев Ковпак отстаивает отраслевые группы интересов – это ретейл и медицина. В Свердловской области депутат был известен по сети магазинов «Кировский» (ООО «Лев»). Внес два законопроекта: один касается потребительской кооперации, другой – госзакупок в сфере фармацевтики.

Андрей Альшевских

Андрей Альшевских, работающий в Госдуме первый срок, внес два законопроекта: по одному из них предлагалось штрафовать соцсети за фейк-ньюс, другой касался ужесточения наказания за вовлечение в организацию и финансирование преступлений террористического характера. В карточке депутата сообщается, что он имел отношение к криминалу, был известен под кличками «Крупный» и «Тюменец», был связан с группировкой «Уралмаш». В 2010 году вместе с Леонидом Волковым и другими уральскими политиками создал в Екатеринбурге комитет «Право выбора» для противодействия попыткам губернатора Александра Мишарина отменить выборы мэра в Екатеринбурге. Был участником и других довольно известных в его родном регионе событий. В Госдуме он отстаивает интересы Роскомнадзора.

Андрей Ветлужских в Свердловской области возглавляет Федерацию профсоюзов – этот уклон он сохранил и в Госдуме. Является заместителем председателя движения «В защиту человека труда» Игоря Холманских, руководителем исполкома организации. Поддерживает законопроекты по регулированию деятельности информационных служб такси, поправки в законодательство о госзакупках, поправки в Бюджетный кодекс, в Гражданский кодекс и другие законопроекты, касающиеся прав самозанятых, трудящихся. Входит в многочисленную группу авторов законопроекта, разрешающего государственным и муниципальным служащим принимать участие в управлении профсоюзом на безвозмездной основе и законопроекта о дополнительных преференциях для Федеральной фельдъегерской службы.

Алексей Балыбердин

Алексей Балыбердин также является зампредседателя движения «В защиту человека труда». Он внес один законопроект, разрешающий государственным и муниципальным служащим принимать участие в управлении профсоюзом на безвозмездной основе. Кроме того, он в составе многочисленных групп депутатов инициировал поправки в Налоговый, Гражданский, Жилищный, Бюджетный кодексы, внес изменения в ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации», принятые в третьем чтении. Как «потомственный рабочий Уралвагонзавода» отстаивает интересы корпорации «Ростех».

Николай Езерский

Николай Езерский, работающий в Госдуме четвертый срок, внес 18 законопроектов. Его сфера – силовики, а конкретнее, ФСБ, однако степень влияния у депутата низкая. Как и многие другие члены КПРФ, был соавтором инициатив о выходе России из ВТО, введении госмонополии на производство и продажу этилового спирта, распределении доходов от продажи нефтересурсов между гражданами государства, о «Детях войны» и т.д. Большая часть вносимых депутатом законопроектов касается поправок в уголовное законодательство.

Дмитрий Ионин

Дмитрий Ионин, избранный в ГД впервые, внес 20 законопроектов. Они касаются ЖКХ, порядка сбора и проверки подписей в поддержку кандидатов на выборах, о страховой пенсионной системе, об отмене транспортного налога и другие. До избирания в Госдуму Ионин занимался вопросами ЖКХ, является соучредителем СООО «Справедливое ЖКХ», и в исследовании «ТИ-Р» его отнесли к «группе ЖКХ».

Антон Шипулин

Чьи позиции отстаивают биатлонисты, избранные в Госдуму, не сообщается – Сергей Чепиков не попал ни в одну из групп, Антон Шипулин, совсем недавно получивший мандат, в исследовании не учитывался. Также ни в одну группу лобистов не попал Игорь Торощин. «Считается личным «протеже» лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Он работал в центральном аппарате ЛДПР, прежде чем получил мандат депутата свердловского парламента. В законотворчестве пока проявил себя незначительно, поэтому не относим депутата ни к одной из групп интересов», – указывается в исследовании.

Игорь Торощин

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